Anadolu Gençlik Derneği İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını protesto etti

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesine karşı tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, Beyoğlu’ndaki İsveç Başkonsolosluğu önünde yaşanan olayı protesto etti.

İsveç’in başkenti Stockholm’de Kur’an-ı Kerim’in yakılması nedeniyle İstiklal Caddesi’nde bulunan İsveç Başkonsolosluğu önünde saat 20.00’de toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şubesi üyeleri, eylem gerçekleştirdi. Kur’an-ı Kerim okunarak başlanan eylemde vatandaşlar tekbir getirip sloganlar attı. Polis ekipleri konsolosluk çevresinde güvenlik önlemi aldı. Protesto eylemleri çığ gibi büyüyerek devam ederken polis ekipleri İsveç Başkonsolosluğu çevresinde güvenlik önlemi aldı. Eylemi gerçekleştiren grup daha sonra tedbir ve slogan atarak olaysız bir şekilde dağıldı.