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"Amirallerin Montrö Bildirisi" davasında 12 sanığın 12 yıla kadar hapsi talep edildi
Kamuoyunda "Amirallerin Montrö Bildirisi" olarak bilinen davada savcı mütalaasını açıkladı. 12 sanık için 12 yıla kadar ceza talep edildi.
Asayiş 07.10.2022, 11:06
Kamuoyunda "Amirallerin Montrö Bildirisi" olarak bilinen davada savcı mütalaasını açıkladı. 12 sanık için 12 yıla kadar ceza talep edildi.
"Amirallerin Montrö Bildirisi" davasında savcı mütalaasını açıkladı. Aralarında Ergün Mengi, Atilla Kezek, Türker Ertürk ve Ramazan Cem Gürdeniz’in de bulunduğu toplam 12 sanık için de 12 yıla kadar ceza talep edildi.