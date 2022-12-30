Amerikalı yapımcıyı dolandıran şebeke üyelerinden 5’i tutuklandı

Amerikalı sinema yapımcısı Lori Etta Taub’u 3 milyon dolar dolandıran ve bu sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılan şebekenin 5 üyesi tutuklanırken, 4’ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Aralarında Nijerya uyruklu bir kişinin de bulunduğu dolandırıcılık şebekesi, sosyal medya üzerinden tanıştıkları ABD uyruklu sinema yapımcısı Lori Etta Taub’u 3 milyon dolar civarında dolandırarak sırra kadem basmıştı. Taub’u yatırım yapma vaadiyle dolandıran şebeke, düzenlenen operasyonla çökertilmiş, ilk aşamada biri Nijerya uyruklu 4 kişi İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

3 milyon dolar (yaklaşık 56 milyon lira) civarındaki dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şebekeye yönelik operasyonun devamında gözaltı sayısının 9’a yükseldiği öğrenilirken zanlıların bu sabah erken saatte adliyeye sevki gerçekleşti.

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden kendisini “Alex Quin” olarak tanıtan C.A.E.’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolandırıcılıkla suçlanan 2 şüpheli serbest bırakılırken, diğer 2 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.