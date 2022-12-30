Amerikalı yapımcıyı dolandıran şebeke üyeleri adliyeye sevk edildi

Amerikalı ünlü sinema yapımcısı Lori Etta Taub’u milyonlarca lira dolandıran şebeke üyeleri, bu sabah adliyeye sevk edildi. Yapımcıyı sosyal medya üzerinden dolandıran şebeke, Siber Polisinin titiz çalışmasıyla çökertilmişti.

Aralarında Nijerya uyruklu bir kişinin de bulunduğu dolandırıcılık şebekesi, sosyal medya üzerinden tanıştıkları ABD uyruklu sinema yapımcısı Lori Etta Taub’u milyonlarca lira dolandırarak sırra kadem basmıştı.

Taub’u yatırım yapma vaadiyle dolandıran şebeke, düzenlenen operasyonla çökertilmiş, ilk etapta biri Nijerya uyruklu 4 kişi İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Üç milyon dolar (yaklaşık 56 milyon lira) civarındaki dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şebekeye yönelik operasyonun devamında gözaltı sayısının 9’a yükseldiği belirtildi.

İstanbul’da yaşayan ve kendisini Amerikan vatandaşı olarak tanıtan Nijerya uyruklu bir kişinin de aralarında olduğu 9 şüphelinin polisteki işlemleri sona erdi. Zanlılar, bu sabah adliyeye sevk edildi.