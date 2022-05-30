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Amcasını ve kuzenlerini, kardeşinin vurduğunu öne sürdü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde amcası ile iki kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, savunmasında, amcası ve kuzenlerini kendisinin değil 15 yaşındaki kardeşinin öldürdüğünü öne sürdü.

Asayiş 30.05.2022, 13:29
Amcasını ve kuzenlerini, kardeşinin vurduğunu öne sürdü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde amcası ile iki kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, savunmasında, amcası ve kuzenlerini kendisinin değil 15 yaşındaki kardeşinin öldürdüğünü öne sürdü.

Olay, Seydikemer’in Çatak Mahallesi’nde 28 Kasım 2021’de evlerinde Adnan B. (55) ile oğulları Yasin ve Tahsin B. av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunmuştu. Cinayetleri R.B’nin işlediğinin belirlenmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan R.B, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Olayla ilgili olarak, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık R.B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, tarafların yakınları, avukatları ile 11 tanık hazır bulundu. Sanık, savunmasında, amcası ve kuzenlerini kendisinin değil 15 yaşındaki kardeşi A.F.B’nin öldürdüğünü öne sürdü. Kardeşinin cinayetleri uzun zamandır kurguladığını ileri süren R.B, kardeşini engellemeye çalıştığını, ailesi için kendini feda ettiğini iddia etti.

Mahkeme başkanının, "Sen bugüne kadar olayı çok ayrıntılı anlatmışsın. Pişman olmadığını söylemişsin. Şimdi ne değişti?" soruna, sanık cevap vermedi.

Sanığın kardeşi A.F.B ise abisinin kendisine yönelttiği suçlamaları kabul etmedi. AF.B, abisinin cinayetler öncesinde de herkese onları öldüreceğini söylediğini iddia etti.

Duruşmada hazır bulunan 11 tanıktan 9’u dinlenirken, mahkeme heyeti, sanığın kardeşi A.F.B’nin tutuklanmasına karar verdi. Heyet, sanığın da tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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