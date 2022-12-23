Amcasını öldüren sanığa müebbet hapis talebi

Bağcılar’da amcasını öldüren Yusuf Beyhan’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanık için müebbet ve 5 yıla kadar hapsini talep etti.

Bağcılar’da 1 Ağustos 2020 tarihinde Yusuf Beyhan kendisini Fransa’da çalıştırıp ücretini ödemediği gerekçesiyle daha öncede tartıştığı amcası Dilaver Beyhan ile görüşmeye gitmişti. Amca Dilaver Beyhan yeğeninin kendisine ateş etmesinin ardından olay yerinden kaçmıştı. Ardından olay yerine gelen diğer amcası Cihan Beyhan ile tartışan sanık Yusuf Beyhan, 7 el ateş ederek amcasının ölümüne neden olmuştu.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Beyhan tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada müşteki Ferhat Beyhan ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Fransa’da ikamet eden ve amcası olan Dilaver Beyhan’ın yanında bir süre çalışan Yusuf Beyhan’ın Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yaptığına yer verdi.

Cumhuriyet savcısı mütalaada, olay tarihinde yanında çalıştığı ancak ücretini alamadığını iddia ettiği amcası Dilaver Beyhan’la görüşmek üzere babaannesi gittiği sırada amcası Dilaver Beyhan’ı taksinin içinde gören sanığın araca bir el ateş ettiğine, silah sesleri duyan sanığın annesi Nurgül Beyhan ve diğer amcası olan maktul Cihan Beyhan’ın olay yerine geldikleri belirtti. Sanık, annesi ve maktul amcası arasında tartışma yaşandığına ve tanık Hakan Yurdakul tarafından maktulün eve gönderildiğine değindi.

Mütalaada, maktul Cihan Beyhan’ın elinde pompalı tüfekle olay yerine geri gelerek havaya ateş açtığına ve sanığa buradan gitmesi gerektiğini söylemesi üzerine sanık maktulü bacağından yaraladığına ancak yere düşen maktulün kalkarak, olay yerinden kaçan annesi ve sanığın arkadaşından pompalı tüfekle ateş ettiğine ve sanığın annesi Nurgül Beyhan’ı yaraladığını anlattı. Ayrıca mütalaada, annesini yerde yaralı şekilde gören sanığın tekrar olay yerine dönerek amcası olan maktule yedi el ateş ederek ölmesine neden olduğuna yer verildi.

Cumhuriyet savcısı mütalaada sanığın Cihan Beyhan’a yönelik ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapsini talep ederken, Dilaver Beyhan’a karşı ‘silahla tehdit’ suçundan ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını istedi.

“ Amcamın amacı hepimizi katletmekti”

Sanık Yusuf Beyhan savunmasında, “ Ben süre talep etmiyorum. Mütalaada 8 tane yanlışlık vardır. Ben Dilaver’e ateş etmedim. Ben Fransa’dan geldiğim gün Cihan amcamla sarıldık. Kendisiyle bir husumetim yoktur. Ben onunla büyüdüm. Cihan amcam pompalı tüfek alıp geldiği için olay meydana geldi. Cihan amcam silahı kaldırdığı gibi anneme ateş etti. Bunun üzerine ben hamle yaptım. Hastane raporları önünüzdedir. Bana ateş etmeye başladığında kendimi arabanın arkasına zor attım. Hakan olayı gördüğü halde farklı beyanda bulunmuştur. Anneme ateş ettikten sonra ben ona ateş ettim. Ben kendimi korudum. Cihan amcamın amacı hepimizi katletmekti” dedi. Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için taraf avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 1 Ağustos 2020’de Bağcılar’da meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, maktul Cihan Beyhan’ın sanık Yusuf Beyhan’ın amcası olduğu ve sanık Yusuf’un Fransa’ya amcası Dilaver Beyhan’ın yanına çalışmaya gittiği aktarıldı. Sanık Yusuf Beyhan’ın 2020 yılının Temmuz ayında yasa dışı yollar ile Türkiye’ye geldiği de iddianamede belirtilmişti. Olay tarihinde sanık Beyhan’ın yanında çalıştığı fakat ücret almadığı amcası ile görüşmek için babaannesinin evine gittiği iddianamede aktarılarak müşteki Dilaver’in o sırada olay yerine geldiği ve sanık Yusuf Beyhan’ın müşteki Dilaver’e ateş açtığı ifade edilmişti. Müşteki Dilaver’in olay yerine geldiği taksi ile kaçmasının ardından maktul Cihan Beyhan’ın olay yerine geldiği de iddianamede açıklandı. Maktul Cihan Beyhan ile sanık Yusuf Beyhan’ın bir süre tartıştığı ve sanığın maktule 7 kez ateş ettiği belirtilmişti. Yusuf Beyhan’ın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.