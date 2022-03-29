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Amcanın 15 yaşındaki yeğenine fiziksel tacizde bulunduğu iddiası

Kocaeli’de 15 yaşındaki öz yeğenine sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 61 yaşındaki sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada dinlenen genç kız, amcasının kendisine sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğunu söyleyerek, "Bunları kimseye söylememem için tembihledi" dedi.

Asayiş 29.03.2022, 14:15
Amcanın 15 yaşındaki yeğenine fiziksel tacizde bulunduğu iddiası

Kocaeli’de 15 yaşındaki öz yeğenine sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 61 yaşındaki sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada dinlenen genç kız, amcasının kendisine sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğunu söyleyerek, "Bunları kimseye söylememem için tembihledi" dedi.

Olay, 2021 yılının aralık ayında Kocaeli’de meydana geldi. İddiaya göre, 61 yaşındaki C.T., 15 yaşındaki öz yeğenini S.B.T.’yi taciz etti. Genç kızın durumu ailesine anlatması üzerine amca hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Kendisiyle baba kız gibiydik"

Hakkında "cinsel istismar" suçundan dava açılan C.T.’nin, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık, aile bireyleri ve tanıklar katıldı. İfadesi dinlenen S.B.T., "Arkadaşım bizim eve geldiği için ıslak kek yapmıştım, amcam C.T.’nin yemesi için ona da götürdüm. Keki masaya koydum ve yemesini istedim. Amca C.T.’de ’Ben de sana bir şey gösterecektim’ diyerek bana, küçükken kendisine yazdığımı söylediği bir kağıt getirdi. Ben de ’Bunları ben mi yazdım?’ diyerek fotoğrafını çektim. Daha sonra amcam C.T. bana, ’Dudağın çok güzel öpebilir miyim’ dedi. Ben ise izin vermedim. Daha sonra ise bazı bölgelerime dokundu.

C.T. bana sürekli, ’Öpeyim, öpeyim’ diyordu. Evden çıkmak isterken belimden tutarak kanepeye yatırdı ve boynumdan öptü. Beni sözlü ve fiziki taciz etmesi yaklaşık 10 dakika sürdü. Elinden kurtularak eve gitmek istedim bana tekrardan sarıldı ve bu olayı kimseye anlatmamamı istedi. Eve gider gitmez bu olayı hemen ablama anlattım, daha sonra ise tüm aile bireyleri olanları duydu. Amcam C.T. daha önce bana karşı böyle bir cinsel eylemi olmamıştı, kendisiyle baba kız gibiydik" dedi.

"Suçlamaları kabul etmiyorum"

S.B.T.’ye küçüklüğünden bu yana ’Balım’ diye hitap ettiğini söyleyen tutuklu sanık C.T. ise "Bir gün S.B.T. evime gelerek bana pasta getirdi ve kollarını açarak bana sarıldı, yanaktan birbirimizi öptük. S.B.T., bana pasta yemem için ısrar etti, çok pastayı sevmediğim için kendisi bana zorla yedirmeye çalıştı. Beni zorladığı için biraz sinirlendim. Daha sonra S.B.T.’nin henüz 10 yaşındayken bana yazdığı bir yazı vardı. O yazıyı getirerek ona gösterdim. Kağıtta ’Seni çok seviyorum amca’ yazıyordu ve kalp çiziliydi. Kağıdı benden alarak fotoğrafını çekti, mutlu oldu ve bana sarıldı. O ara S.B.T., üstüme düştü. ’Kızım ne yapıyorsun? Boğacaksın beni’ dedim. S.B.T. üstümden kalktı ve eve gideceğini söyledi. Ben de gittiğini düşünerek televizyon izledim. O ara S.B.T. bana tekrar seslendi. Ona doğru baktığımda bir ışık gördüm. S.B.T.’nin boyunun normalden daha uzun olduğunu gördüm ve çok büyük bir kanat gördüm. Kendi kendime ‘Bana ne oluyor?’ dedim, tansiyon ilaçlarımı da içmiştim ancak neden onu öyle gördüm anlamadım. S.B.T.’nin benden para istediğini, bu sebeple gitmediğini düşündüm çünkü bir keresinde anne ve babasına KOAH hastası olmam sebebiyle bana bakacak bir eş bulmalarını talep etmiştim. S.B.T. ise ‘Hayır senin paranı ben yiyeceğim’ demişti. S.B.T. kapının eşiğinde sürekli gideceğini söylüyordu ancak gitmiyordu. Ben de sinirlendim ve kolundan sarsarak ‘Git söylenme, delirdin mi?’ dedim. O ara koltuğa düştü, daha sonra ise kalkarak evden gitti. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

"Oldu bir kere"

C.T.’nin olayı kendisine itiraf ettiğini söyleyen C.T.’nin erkek kardeşi K.T., "Yengem beni arayarak ağabeyim C.T.’nin, S.B.T.’yi taciz ettiğini söyledi, ben ise bunu duyar duymaz eve gittim. Ağabeyim C.T.’nin elinde tüfek vardı, zorla onu elinden alarak kendisine nasıl böyle bir şey yaptığını sordum. O da bana ‘Oldu bir kere’ dedi. Ben de ona tokat attım ve polisi çağırarak kendisini ihbar ettim. İnsanın ağabeyi aleyhinde ifade vermesi kadar zor bir şey olamaz ama olanlar ortada. Ağabeyimin akli dengesi yerindedir ancak çok fazla alkol tüketir" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor alınmasına ve sanığın tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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