banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
YKS için son uyarılar!
YKS için son uyarılar!
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu

"Amcam polis" dedi, ceza yağdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin durdurduğu motosikletin ehliyetsiz sürücüsü, "Benim amcam polis" dese de cezadan kurtulamadı.

Asayiş 17.06.2022, 23:50
"Amcam polis" dedi, ceza yağdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin durdurduğu motosikletin ehliyetsiz sürücüsü, "Benim amcam polis" dese de cezadan kurtulamadı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptı. Uygulamada 16 ANS 412 plakalı motosiklet ekiplerce durduruldu. Yapılan incelemede motosikletin sürücüsü Berat Ö.’nün (16) ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Cezai işlem uygulandığı sırada motosiklet sürücüsü Berat Ö., polis ekiplerine ceza yazmamaları konusunda ısrarda bulundu. Ehliyet için başvuru yaptığını söyleyen sürücü, "Benim amcam da polis, arayayım 2 dakika konuşun. Nolur ceza yazmayın" diyerek ısrar etse de, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı.

Yorumlar (0)
21°
az bulutlu