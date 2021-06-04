Amca, yenge ve kuzenini işte bu sebepten öldürmüş

Sakarya’nın Erenler ilçesinde miras sebebi ile çıkan ve 3 kişinin ölmesi ile sonuçlanan acı olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırganın; amcası, yengesi ile kuzenini daha önceden satılan bir arazinin parasının paylaşılamaması sebebi ile öldürdüğü iddia edildi. Olayda kullanılan 1 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirilirken, şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Olay, Erenler ilçesi Kamışlı Mahallesi’nde dün gece saat 23.15 sıralarında meydana gelmişti. İddiaya göre, akrabalar arasında daha önceden satılan bir arazinin parasının paylaşılamaması sebebi ile tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında Y.Ş.; amcası Saffet Şanlı, yengesi Nuran Şanlı ve kuzeni Gökhan Şanlı’yı tabanca ile vurdu. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Saffet Şanlı ile eşi Nuran Şanlı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Gökhan Şanlı ise kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastanede tedavi olurken yakalandı

Amcası, yengesi ile kuzenini vurduktan sonra yaralı olarak kaçan Y.Ş., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ayağını tedavi ettirdiği esnada yakalanarak gözaltına alındı.

Geçtiğimiz ay miras kavgasında ayağından vurulmuştu

Öte yandan, 5 Mayıs 2021 tarihinde aynı sebepten dolayı ağabey Salih Şanlı ve Saffet Şanlı arasında kavga yaşanmıştı. Kavga esnasında Salih Şanlı’nın ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar, kavgayı ayırmak için araya giren Nuran Şanlı’nın ayağına isabet etmişti. 1 ay önce çıkan kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan Nuran Şanlı bu kez hayatını kaybetti.

Olayda kullanılan tabanca ve tüfekler ele geçirildi

Aynı aileden 3 kişinin ölmesi ile sonuçlanan acı olayın detayları ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz ay yaşanan kavga sonrasında gözaltına alınan Salih Şanlı, mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Salih Şanlı’nın oğlu, şüpheli Y.Ş. ise bu kez tartışma neticesinde amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olayda kullanılan 1 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

Mahallelerinde toprağa verilecekler

Hayatlarını kaybeden anne-baba ve çocukları, Erenler ilçesi Kamışlı Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığında toprağa verilecek.