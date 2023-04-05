Son Dakika
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “(ABD Büyükelçisi’nin Kılıçdaroğlu ile görüşmesi) Seçim döneminde büyükelçinin bir aday ile görüşmesi doğru değildir” dedi.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail’in dün Mescid-i Aksa’da gerçekleştirdiği, Harem-i Şerif’in kutsiyetini ihlal ettiği saldırılar kabul edilemez" dedi.
Amca ve yeğeninin öldüğü kız isteme kavgasında 7 kişi tutuklandı
TEKİRDAĞ'IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE İKİ AİLE ARASINDA KIZ İSTEME YÜZÜNDEN ÇIKTIĞI İLERİ SÜRÜLEN KAVGADA HAYATINI KAYBEDEN AMCA VE YEĞEN OLAYINDA ADLİYEDE MAHKEMEYE ÇIKARILAN 8 ŞÜPHELİ 7’Sİ TUTUKLANDI.
Asayiş 05.04.2023, 13:26
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde amca ve yeğeninin hayatını kaybettiği kavgada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7’si tutuklandı.
Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde iki aile arasında kız isteme yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada 5 kişi yaralanmış, hastaneye sevk edilen yaralılardan amca Ferdi Gezer (45) ve yeğeni Erdoğan Gezer (24) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 1’i ağır olmak üzere 3 yaralının tedavisi sürerken, polis ekiplerince olaya ilişkin yakalanan V.G. (20), V.G. (60), T.K. (55), İ.Ç. (25), R.T. (31), L.K. (42), H.K. (22) ve G.G. (38) emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilmişti. Mahkemede 8 kişiden 7’si tutuklanırken, G.G. ise serbest bırakıldı.