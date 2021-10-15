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Amca vahşeti! 12 yaşındaydı...

Yalova'da 12 yaşındaki yeğeni Erdem Ş.'yi bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen amcası Fuat Ş., gözaltına alındı. Dede Sami Ş., gazetecilere, oğlunun bir süre psikolojik tedavi gördüğünü ancak yarıda bıraktığını öne sürdü

Asayiş 15.10.2021, 14:32
Amca vahşeti! 12 yaşındaydı...

Yalova'da iddiaya göre, merkeze bağlı Dere Mahallesi Kurtulmuş Caddesi'nde üst katlarında oturan dedesinin evinde kalan 12 yaşındaki Erdem Ş., yanında uyuduğu amcası Fuat Ş. tarafından henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklandı.

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AMCA VE YEĞENİ HASTANEYE KALDIRILDI

AA'da yer alan habere göre kendisini de bıçakla yaralayan Fuat Ş. ile yeğeni, yakınlarının durumu fark etmesi üzerine ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

AMCASI GÖZALTINA ALINDI

Erdem Ş. yolda hayatını kaybetti, amca ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Çocuğun cenazesi otopsi için Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

"AMCASI TEDAVİYİ REDDETMİŞTİ"

Dede Sami Ş., gazetecilere, oğlunun bir süre psikolojik tedavi gördüğünü ancak yarıda bıraktığını öne sürdü. Amca yeğen birbirlerini çok sevdiklerini belirten Sami Ş., "Amca hastaydı, tedaviyi reddetmişti, doktora da gitmiyordu. Bir hap kullanıyordu. Onu da ne kadar süre önce bıraktı bilmiyoruz. 'Ben iyiyim' diyordu." ifadelerini kullandı.

Ortaokul 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen çocuğun annesi ve babasının bir süre önce boşandığı öğrenildi.

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