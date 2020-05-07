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Ambulansla uyuşturucu sevkıyatını jandarmanın dikkati bozdu

İstanbul’da bir kişi, hasta olduğunu belirterek özel bir şirketten ambulans kiralayıp içindeki sağlık görevlileri ile birlikte Diyarbakır’a doğru yola çıktı. Lice’ye gelen şahıs telefonla ulaştığı başka bir kişiden aldığı 112 kilogram esrarı İstanbul’a götürmek isterken yakalandı.

Ambulansla uyuşturucu sevkıyatını jandarmanın dikkati bozdu

İstanbul’da bir kişi, hasta olduğunu belirterek özel bir şirketten ambulans kiralayıp içindeki sağlık görevlileri ile birlikte Diyarbakır’a doğru yola çıktı. Lice’ye gelen şahıs telefonla ulaştığı başka bir kişiden aldığı 112 kilogram esrarı İstanbul’a götürmek isterken yakalandı.

07 Mayıs 2020 Perşembe 12:11
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Ambulansla uyuşturucu sevkıyatını jandarmanın dikkati bozdu

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol ve arama noktasında, Bingöl-Diyarbakır karayolunda seyir halinde bulunan bir ambulansın arama noktasının 100 metre gerisinde yol kenarında duraklaması ve ambulans şoförünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine aracın yol kontrol ve arama noktasında durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Bahse konu ambulanstaki 2 görevli ve şoförün tedirgin hareketlerinin devamı ve ambulansın 34 plakalı bir araç olması üzerine durumdan şüphelenilerek görevli Jandarma devriyesi tarafından ambulansın durakladığı yer kontrol edilmiş, yol kenarına atılmış 6 parça valiz içerisinde, özel olarak hazırlanarak jelatine sarılmış, satışa hazır vaziyette 112 kilogram esrar ele geçirilmiştir” denildi.

Hasta olduğunu belirtip ambulans kiralamış

Zanlının hasta olduğunu ve Diyarbakır'a gitmek için özel bir şirketten ambulans kiraladığı kaydedilen açıklamada, “İstanbul'da ikamet eden F.B. isimli şahsın hasta olduğunu ve Diyarbakır'a gitmesi gerektiğini beyan ederek özel bir şirketten ambulans aracı kiraladığı, aracın Diyarbakır merkezine yaklaştığında şüpheli şahsın fikir değiştirerek Lice ilçesine gitmesi gerektiğini söylediği, ambulansın Lice ilçesine geldiğinde şüpheli şahsın telefon ile görüşme gerçekleştirmesi sonucu yabancı bir şahsın 6 parça valizi şüpheliye teslim ederek ambulansa koyduğu, şahsın valizleri aldıktan sonra ambulans görevlilerine İstanbul'a dönmek istediğini söylediği tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Zanlı gözaltına alındı, ambulans görevlileri serbest bırakıldı

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alındığı bildirilen açıklamada, şöyle denildi:
“Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınmıştır. Olay ile ilgili olarak, F.B. isimli şüpheli gözaltına alınmış, ambulans görevlisi 3 şahıs ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılmış, uyuşturucuyu temin eden şahıs veya şahısların yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir.”

Son Güncelleme: 07.05.2020 12:14
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