Ambulansın peşine takılan fırsatçı sürücüler kamerada

Can kurtarmak adına saniyelerle yarışan ambulansın peşine takılan fırsatçı sürücüler, Şişli’de kameraya yansıdı.

112 Acil servis ekipleri hayat kurtarmak için zamana karşı yarışırken, bazı sürücüler de bu durumu fırsat bilip ambulansların peşine takılıyor. Şişli Mecidiyeköy’de ambulansın arkasına takılan fırsatçı sürücüler araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.