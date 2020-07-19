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Ambulansa silahla saldırmıştı, yakalandı
DİYARBAKIR’IN BAĞLAR İLÇESİNDE, DOĞUM VAKASINI ALMAYA GİDEN AMBULANS, SEYİR HALİNDEYKEN R.T. TARAFINDAN KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU. ÖLEN YA DA YARALANANIN OLMADIĞI OLAYLA SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇMIŞTI, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONLA YAKALANARAK ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI.
Asayiş 19.07.2020, 16:57
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, doğum vakası üzerine Kaynartepe Mahallesi’ne giden ambulansa kurşun yağdıran zanlı yakalandı.
Olay, 12 Temmuz’da gece saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’nde meydana gelmişti. Doğum vakası anonsu ile mahalleye giden 21 BC 259 plakalı ambulans yolda ilerlerken R.T. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, ambulansa 8 kurşun isabet etti.
Olayın ardından saldırgan R.T., güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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