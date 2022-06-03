Ambulans sürücüsünün dikkati faciayı önledi

Sarıyer’de ambulansa yol vermek isterken ara sokağa manevra yapan otomobil sürücüsüyle, motosiklet sürücüsü çarpıştı. Arkadan gelen ambulans ise direksiyonu sağa doğru kırarak son anda olası bir faciayı önledi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sarıyer Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı’nda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ferahevler’den Tarabya istikametine doğru giden giden 34 EGY 721 plakalı otomobilin sürücüsü Emir Cevahir, arkasından siren çalarak gelen ambulansa yol vermek için ara sokağa manevra yaptı. Tam o anda ters istikamette seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Furkan Karapınar ile çarpıştı. Kazayı son anda fark eden ambulans şoförü direksiyonu sağa kırarak olası bir faciayı önledi. Motosikleti de altına alan ambulans, park halindeki 34 RRG 67 plakalı otomobile arkadan çarptı. Ambulanstan inen sağlık ekipleri ise yaralıların yardımına koştu. Furkan Karapınar ile Barış Karapınar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı ise anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.