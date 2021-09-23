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Ambulans şoförü insan kaçakçısı çıktı

Yurda İran sınırı üzerinden kaçak yollarla girip önce Diyarbakır’a, ardından da Ankara’ya geldikleri tespit edilen 25 kaçak göçmen ile insan kaçakçılığı yapan 5 kişi yakalandı. Organizatörlerden birisinin ise ambulans şoförü olduğu öğrenildi.

Asayiş 23.09.2021, 09:09
Ambulans şoförü insan kaçakçısı çıktı

Yurda İran sınırı üzerinden kaçak yollarla girip önce Diyarbakır’a, ardından da Ankara’ya geldikleri tespit edilen 25 kaçak göçmen ile insan kaçakçılığı yapan 5 kişi yakalandı. Organizatörlerden birisinin ise ambulans şoförü olduğu öğrenildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yöntemlerle İran üzerinden giriş yapan yabancı uyruklu şahısların önce Diyarbakır’a, oradan da Ankara’ya getirileceğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ankara-Niğde otoyolunda şüpheli bir minibüs ile otomobili durdurdu. Minibüste ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 25 düzensiz göçmen yakalandı. Durdurulan diğer araçta ise organizatör olduğu anlaşılan Y.K., A.Y., T.R.E., M.A.K. ve N.G.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahısların sınır dışı edilmesi için Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldüğü ve gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. Gözaltına alınan 5 organizatör ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göçmenlerin kanun dışı yollarla ülkeye girişini sağlayan organizatörlerden Y.K.’nin ise ambulans şoförü olduğu ve işinden arta kalan zamanlarda göçmen kaçakçılığını organize ettiği öğrenildi.

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