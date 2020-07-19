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Ambulans ile pikap çarpıştı: 5 yaralı
ELAZIĞ’DA AMBULANS İLE PİKABIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA, 3’Ü SAĞLIK ÇALIŞANI OLMAK ÜZERE 5 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 19.07.2020, 22:14
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Elazığ’da ambulans ile pikabın çarpıştığı kazada, 3’ü sağlık çalışanı olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Keban karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. idaresindeki 19 LK 662 plakalı pikap ile N.A. yönetimindeki 23 BB 291 plakalı ambulans çarpıştı. Kazada 3’ü sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
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