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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Asayiş 25.08.2021, 14:09
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Daday karayolu üzerinde gece saatlerinde ilçeye bağlı Bayramlı köyü yol ayrımında ambulans ile otomobil çarpıştı. Daday Devlet Hastanesine ait ambulansla Ali Küçükbulut’un kullandığı aracın karıştığı kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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