Ambulans dakikalarca siren çaldı, sürücü yol vermedi

İstanbul Havalimanı yolunda hafif ticari araç, sirenlerini çalarak yol isteyen ambulansa yol vermeyip frene bastı. Yaşanan o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Havalimanı mevkiinde seyir halindeki bir otomobil sürücüsü ambulansı görmezden geldi. Ambulans şoförünün arkasından siren çalarak yol istemesini umursamayan sürücü, ambulansa duyarsız kaldı. Yol vermemekte ısrarcı olan sürücü frene bastı. Yaşananlar, ambulans görevlileri tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.