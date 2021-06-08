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Ambarlı önlerinde sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı

Ambarlı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 08.06.2021, 21:34
Ambarlı önlerinde sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı

Ambarlı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ambarlı önlerinde içinde 7 kişinin bulunduğu tekne makine arızası nedeniyle sürüklendi. 9 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün 6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından West Marina’ya çekildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ambarlı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 7 kişinin bulunduğu 9 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West Marina’ya emniyetle bağlandı" denildi.
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