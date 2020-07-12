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Ambarlı açıklarında sürüklenen tekne marinaya çekildi
AMBARLI AÇIKLARINDA MAKİNE ARIZASI YAPARAK SÜRÜKLENEN TEKNE, KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN MARİNAYA ÇEKİLDİ.
Asayiş 12.07.2020, 21:17
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Ambarlı açıklarında makine arızası yaparak sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından marinaya çekildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, twitter hesabından yapılan açıklamayla, ambarlı açıklarında motor arıza yaparak sürüklenen bir teknenin marinaya çekildiğini duyurdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ambarlı açıklarında makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan tekne, kontrol altına alınarak emniyetli bir şekilde West İstanbul Marina’ya çekilmiştir” ifadelerine yer verildi.
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