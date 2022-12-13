Amatör lig maçında ortalığı savaş alanına çeviren 6 taraftara müsabakalardan men cezası

EDİRNE (İHA) – Edirne’de geçtiğimiz günlerde amatör lig maçına satır ve bıçakla gelerek ortalığı birbirine kattan 6 taraftar, bütün spor müsabakalarından men cezası aldı.

Edirne Süper Amatör Ligi A Grubu’nda geçtiğimiz pazar günü Keşanspor ile Kirişhanespor karşılaşmasında Saraçhane Stadı’nda olay çıkaran 6 taraftar bütün spor müsabakalarından seyirden men cezası aldı. Gözaltında bulunan 6 taraftarın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Maçta olay çıkaran taraftarlardan sorguları tamamlanan U.D., A.A. E.Ç. ve F.M. serbest bırakıldı. Ayrıca kavgada bacağı kırılan taraftar U.D. ise tedavisi için hastaneye götürüldü. Yapılan üst aramalarında üzerlerinde bıçak ve satır bulunan E.K ve M.A. adliyeye götürüldü. Savcılıkta ifadeleri alınan 2 şüpheli sevk edildikleri hâkimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.