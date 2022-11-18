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Amasyalı işçi Sırbistan’da inşaattan düşerek hayatını kaybetti
Amasyalı işçi Fatih Yurteri (36), çalışmak için gittiği Sırbistan’da inşaattan düşerek hayatını kaybetti.
Asayiş 18.11.2022, 09:17
Amasyalı işçi Fatih Yurteri (36), çalışmak için gittiği Sırbistan’da inşaattan düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaatta 3 metre yükseklikten boşluğa düşen evli ve 2 çocuk babası Yurteri, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haber memleketi Amasya’nın Suluova ilçesindeki ailesine verildi.
Cenazesinin Türkiye’ye getirildikten sonra Suluova’da defnedileceği öğrenildi.