Amasya’daki dolandırıcılık operasyonunda 4 tutuklama

Amasya polisinin düzenlediği dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4’ü tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Araç filo bayileri adına taklit internet siteleri kurup, yabancı uyruklu şahısların ismiyle çıkarılmış mobil hatlarla engelli vatandaşlarla irtibata geçen şüphelilerin, ÖTV muafiyetli araç satış sözleşmesi düzenleyip paralarını alarak dolandırdıkları belirlendi. Olayla ilgili 5 şüpheli, Amasya polisinin İstanbul ve Kayseri’de düzenlediği eşzamanlı operasyonda yakalandı.

Amasya’da yaşayan Bahattin İ., kendisiyle sosyal medyada tanışıp ÖTV indirimli araç satacağını söylediği Timuçin adlı şahsa 400 bin TL para gönderdi. Sonrasında irtibata geçilmemesi üzerine şüphelenen Bahattin İ., Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne başvurdu. Yapılan teknik ve fiziki incelemede Düzce ve Şanlıurfa’da da aynı yöntemle engelli vatandaşların dolandırıldığı tespit edildi. Tekirdağ’da da Ender İsmail E.’nin 400 bin TL’sini dolandırıcıya kaptırması, polis tarafından son anda engellendi.

Ülke genelinde sıfır araç stoklarındaki sıkıntıyı fırsata çevirip toplamda 1 milyon 585 bin TL tutarında parayı alıp nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 6 kişi için İstanbul ve Kayseri’de eşzamanlı operasyon düzenlendi. Tufan Eray A., Hüseyin E., İrem T., Habip T. Ve Raif Uğur T. yakalanarak gözaltına alındı. Muammer E.’nin ise uyuşturucu imal ve ticareti suçundan İstanbul’da tutuklandığı öğrenildi. Şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada; 8 telefon, 18 sim kartı, 12 sim kart kutusu, 11 USB bellek, 25 banka kartı, 10 bin 974 TL, 200 euro, 10 ziynet eşyası ve 42 uyuşturucu hap bulundu.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Tufan Eray A., Hüseyin E., Habip T. ve Raif Uğur T., çıkarıldıkları mahkemede tutulandı. İrem T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri kazançla İstanbul’da ünlü eğlence merkezlerinde lüks yaşam sürdükleri tespit edildi.