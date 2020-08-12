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Amasya’da yangın: 5 dönüm alan zarar gördü
AMASYA’NIN MERKEZE BAĞLI SARILAR MAHALLESİ'NDE ASAF AHMET SÖZERİ’YE AİT MEYVE BAHÇESİNDE MEYDANA GELEN YANGINDA, BAHÇE İÇERİSİNDE BULUNAN MEYVE AĞAÇLARI YANARAK ZARAR GÖRDÜ.
Asayiş 12.08.2020, 23:47
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Amasya’nın merkeze bağlı Sarılar Mahallesi’nde Asaf Ahmet Sözeri’ye ait meyve bahçesinde meydana gelen yangında, bahçe içerisinde bulunan meyve ağaçları yanarak zarar gördü.
Yaklaşık 5 dönümlük bir alanın zarar gördüğü yangın, Amasya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle, elma, ayva, ceviz, kavak ağaçlarının bulunduğu alan zarar görürken, arsanın bitişiğinde Şakir Karakaş’a ait sebze ekili bir bahçe de yangından dolayı zarar gördü.
Kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, çiftçiler maddi zarara uğradı.
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