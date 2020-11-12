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Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

AMASYA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Asayiş 12.11.2020, 12:47
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Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Amasya’nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde düzenlenen operasyonla 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bir operasyon gerçekleştirdi. Polisler yaptığı operasyonda şüpheli Ş.P., Ü.T, ve Ö.Ş.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslara ait olan 5 ikamet ve 1 araçta yapılan aramada 8 adet extacy hap, 10 adet sentetik ecza ve toplamda 103,89 gram bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde elde edildi.

‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ ve ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarında gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere intikal ettirilecek.
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