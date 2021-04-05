Amasya’da trafik kazası: 2 yaralı

Amasya’nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Arif Üzüm (47) idaresindeki 60 FC 826 plakalı kamyonet, D-100 karayolunda Behrullah Polat (53) idaresindeki 60 TZ 369 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada kamyonette bulunan yolcu Mustafa Ersoy (65) ve otomobil sürücüsü Behrullah Polat yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi’ne götürüldü.