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Amasya’da tır devrildi: 1 yaralı
Amasya’nın Taşova ilçesinde Polonya plakalı tırın yan yattığı kazada, dorsesindeki kamyon hurdası etrafa saçıldı. Kazada sürücü yaralandı.
Asayiş 05.06.2021, 19:55
Amasya’nın Taşova ilçesinde Polonya plakalı tırın yan yattığı kazada, dorsesindeki kamyon hurdası etrafa saçıldı. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Amasya-Erzincan karayolu Taşova istikametinde Dörtyol köyü mevkiinde meydana geldi. Dorsesinde 3 kamyon hurdası taşıyan Cengiz Kaba, kullandığı Polonya plakalı DST 6N 22 plakalı tırın kontrolünü kaybetti. Kaldırıma çarpan tır, aynı yol güzergahında yan yattı. Üzerindeki 3 hurda kamyonun parçaları etrafa saçılarak yolu savaş alanına çevirdi.Hurdaya dönen tırdaki sürücü Cengiz Kaba, yaralandı. Yaralı, sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak Taşova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.