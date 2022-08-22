banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'
Kırgız Türklerinin Türkiye’ye gelişlerinin 40’ıncı yılı
Kırgız Türklerinin Türkiye’ye gelişlerinin 40’ıncı yılı
Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi tutuklandı
Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi tutuklandı
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi

Amasya’da tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 20 yaralı

Amasya’da tarım işçilerini taşıya minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı.

Asayiş 22.08.2022, 09:59
Amasya’da tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 20 yaralı

Amasya’da tarım işçilerini taşıya minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya-Çorum karayolu Kayabaşı köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Ahmet Şimşek yönetimindeki 63 AAR 575 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Recep Sinan Aşık’ın kullandığı 05 AAR 080 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 20 kişi yaralandı.

Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kazada yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu