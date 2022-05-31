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Amasya’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Amasya’da, akşam saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Asayiş 31.05.2022, 04:53
Amasya’da, akşam saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Taşova’da son günlerde mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığı, akşam saatlerinde yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı.
Akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlatırken görsel şölen oluşturdu.