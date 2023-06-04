Amasya’da sel karayolunu ulaşıma kapattı
Amasya’da kuvvetli sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle Amasya-Erzincan karayolunun Kışlacık köyü mevkiinde ulaşım kapandı.
Asayiş 04.06.2023, 19:00
Amasya’da kuvvetli sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle Amasya-Erzincan karayolunun Kışlacık köyü mevkiinde ulaşım kapandı.
Vatandaşlar hızla akan sel sularını endişeyle takip etti. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yağış sonrası ürünlerinin zarar gördüğünü belirten Ilıca Köyü Muhtarı Tekin Kılıç, "Felaketi yaşadık. Dereler doldu, taştı. Sel geldi” dedi.
Çift taraflı olarak trafiğe kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için bölgeye ekipler sevk edildi.