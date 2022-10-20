Amasya’da otomobillerin çarptığı sürüdeki 25 koyun telef oldu

Amasya’da bir köyde kara yolundan geçen koyun sürüsüne peşpeşe iki otomobil çarptı. 25 koyun telef oldu, bir otomobildeki 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, geç saatlerde merkeze bağlı İlyasköy’de çoban Mustafa Kürkçü’nün yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne peşpeşe iki otomobil çarptı. 25 koyun olay yerinde telef oldu. Çarpan ikinci otomobildeki 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çoban köpeği koyunların başında bekledi

Telef olan koyunlar yol kenarına çekildi. Sonra da pikaba yüklenerek köye götürüldü. Sürünün bekçiliğini yapan çoban köpeği yerde yatan koyunların başında sessiz şekilde kıvrılıp bekledi.

Koyunları telef olan yeğeninin yaklaşık 70 bin liralık zararının bulunduğunu anlatan Alaaddin Kürkçü, köyde bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların meralarına güvenli bir şekilde geçmesi için geçit talep ettiklerini belirtti.