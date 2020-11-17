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Amasya’da otomobil yangını

Amasya’nın Taşova ilçesinde bir otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 17.11.2020, 15:00
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Amasya’da otomobil yangını

Amasya’nın Taşova ilçesinde bir otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yerkozlu-Tekke karayolunda saat 11.30 sıralarında seyir halinde olan Osman Güzel’e ait 05 ABE 773 plakalı otomobilin motor bölümünde elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Araç olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangında otomobilden geriye demir yığını kaldı.
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