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Amasya’da otomobil yamaçtan devrildi: 4 yaralıyı vatandaşlar çıkardı
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Asayiş 13.01.2021, 15:33
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Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Seçil Mete (39) idaresindeki 34 GR 4602 plakalı otomobil, Badal mevkisinde yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki yamaçtan devrildi. Kazada, sürücüyle araçtaki Tarık Mirza (15), Reyhan Naz (9) ile Elif Sena Mete (5) yaralandı. Çevredeki inşaat işçilerinin ve vatandaşların da yardımıyla çıkartılarak sağlık ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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