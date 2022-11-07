Amasya’da otobüs kazasında ölen 3 kişi Tokat’ta toprağa verildi

Amasya’nın Taşova ilçesinde yolcu otobüsünün iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi Tokat’ta toprağa verildi.

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Çayırpınar köyünde yolcu otobüsü şoförü ve aynı zamanda firma sahibi Mustafa Dursun (62), Güler Güneş (52) ile Mehmet Kılıçarslan’ın (65) cenazeleri son yolcuğuna uğurlandı. Cenazeye Reşadiye Kaymakamı Talat Tabur, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mehmet Kılıçarslan’ın cenazesi sabah saatlerinde Mustafa Dursun, Güler Güneş’in cenazeleri ise öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarlığında defnedildi.

Kaza, geçtiğimiz gün Amasya’nın Taşova ilçesinde meydana geldi. Mustafa Dursun yönetimindeki 60 AAR 502 plakalı yolcu otobüsü, Taşova’nın Çambükü köyü civarında seyir halindeyken Rıza A.nın kullandığı 05 EH 136 plakalı tırın üzerinde taşıdığı iş makinesine çarptı. Kazada Güler Güneş (52) isimli yolcu otobüsün ön camından fırlayıp yola düşerek başka bir otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yaralılardan Mustafa Dursun ile Mehmet Kılıçarslan ise sevk edildikleri hastanede hayatını kaybetti.