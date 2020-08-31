Amasya’da orman yangını

Amasya merkeze bağlı Karakese köyünde orman yangını çıktı.

Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın, çevreye yayıldı. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri arazözlerle yangına müdahale etti. Ekiplerin, yangını söndürmek için arazözlerle müdahalesi sürüyor.