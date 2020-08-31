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Amasya’da orman yangını
AMASYA MERKEZE BAĞLI KARAKESE KÖYÜNDE ORMAN YANGINI ÇIKTI.
Asayiş 31.08.2020, 12:24
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Amasya merkeze bağlı Karakese köyünde orman yangını çıktı.
Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın, çevreye yayıldı. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri arazözlerle yangına müdahale etti. Ekiplerin, yangını söndürmek için arazözlerle müdahalesi sürüyor.
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