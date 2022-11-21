Amasya’da minibüs tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var

Amasya’da minibüsün tıra çarptığı feci kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kaza, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında meydana geldi. Olay yerine çok sayıda acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, minibüste sıkışarak hayatını kaybettiği saptanan vatandaşların inceleme sonrası araçtan çıkartılması bekleniyor.