Amasya’da minibüs devrildi: 2 yaralı

Amasya’nın Taşova ilçesinde minibüsün devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cemil Öçalan (76) idaresindeki 05 HC 591 plakalı minibüsü ile Taşova istikametinden Amasya’ya doğru seyir halindeyken Ladik yol ayrımına geldiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybederek devrildi. Kazada Cemil ve Zümrüt Öçalan (57) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.