Amasya’da kurallara uymayan 454 kişiye 266 bin lira ceza

Amasya’da sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü, karantinada bulunan, sosyal mesafeye uymayan ve yasağı delen toplam 454 kişiye 266 bin 218 lira para cezası kesildi.

Amasya genelinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan 454 kişiye Hıfzıssıhha ve Kabahatler Kanunu’na muhalefetten 266 bin 218 lira para cezası uygulandı. Kurallara ve tedbirlere uymayan merkezde 209 kişiye 22 bin 254 TL, Merzifon’da 100 kişiye 96 bin 956 TL, Suluova’da 88 kişiye 95 bin 952 TL, Gümüşhacıköy’de 4 kişiye 4 bin 326 TL, Taşova’da 3 kişiye bin 176 TL, Göynücek’te 39 kişiye 38 bin 484 TL ve Hamamözü’nde 11 kişiye 7 bin 70 TL idari para cezası yazıldı.

Dünya genelinde yaşanan ve Türkiye’yi de etkileyen korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan ve sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri insanlara ve 20 yaş altı gençlere Amasya Emniyet Müdürlüğü göz açtırmıyor. Uygulamanın hayata geçirildiği ilk günlerinden itibaren sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ve 20 yaş altı ve sosyal mesafe yasağına uymayan 454 kişiye 266 bin 218 TL idari para cezası kesildi.