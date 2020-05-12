Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
99616
ALTIN
383.327
DOLAR
6.9907
STERLİN
8.5907
EURO
7.5856

Amasya’da kurallara uymayan 454 kişiye 266 bin lira ceza

AMASYA’DA KURALLARA UYMAYAN 454 KİŞİYE PARA CEZASI

Amasya’da kurallara uymayan 454 kişiye 266 bin lira ceza

AMASYA’DA KURALLARA UYMAYAN 454 KİŞİYE PARA CEZASI

12 Mayıs 2020 Salı 14:30
4 Okunma
Amasya’da kurallara uymayan 454 kişiye 266 bin lira ceza

Amasya’da sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü, karantinada bulunan, sosyal mesafeye uymayan ve yasağı delen toplam 454 kişiye 266 bin 218 lira para cezası kesildi.

Amasya genelinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan 454 kişiye Hıfzıssıhha ve Kabahatler Kanunu’na muhalefetten 266 bin 218 lira para cezası uygulandı. Kurallara ve tedbirlere uymayan merkezde 209 kişiye 22 bin 254 TL, Merzifon’da 100 kişiye 96 bin 956 TL, Suluova’da 88 kişiye 95 bin 952 TL, Gümüşhacıköy’de 4 kişiye 4 bin 326 TL, Taşova’da 3 kişiye bin 176 TL, Göynücek’te 39 kişiye 38 bin 484 TL ve Hamamözü’nde 11 kişiye 7 bin 70 TL idari para cezası yazıldı.

Dünya genelinde yaşanan ve Türkiye’yi de etkileyen korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan ve sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri insanlara ve 20 yaş altı gençlere Amasya Emniyet Müdürlüğü göz açtırmıyor. Uygulamanın hayata geçirildiği ilk günlerinden itibaren sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ve 20 yaş altı ve sosyal mesafe yasağına uymayan 454 kişiye 266 bin 218 TL idari para cezası kesildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korona virüs tedbirlerine uymayan 850 kişiye ceza yağdı
Korona virüs tedbirlerine uymayan 850 kişiye ceza yağdı
Motosikletten düşen sürücü yaralandı
Motosikletten düşen sürücü yaralandı
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi
Seyir halindeyken bezle aracını sildi
Seyir halindeyken bezle aracını sildi
Bolu’da polis ekipleri, bisiklet hırsızını müşteri kılığına girerek yakaladı
Bolu’da polis ekipleri, bisiklet hırsızını müşteri kılığına girerek yakaladı
Tarsus’ta motosiklet hırsızlığı
Tarsus’ta motosiklet hırsızlığı
İdlib’deki göçmen kampında 50 Suriyeli gıdadan zehirlendi
İdlib’deki göçmen kampında 50 Suriyeli gıdadan zehirlendi
Elazığ’da yangın, prefabrik evi kül etti
Elazığ’da yangın, prefabrik evi kül etti
Trafik canavarını virüs de durduramadı... 4 ayda 543 ölüm
Trafik canavarını virüs de durduramadı... 4 ayda 543 ölüm
'Mavi Kelebekler' çetesi gözaltına alındı
'Mavi Kelebekler' çetesi gözaltına alındı
Vicdansız hırsızlar aile sağlık merkezini soydu, vatandaşlar mağdur oldu
Vicdansız hırsızlar aile sağlık merkezini soydu, vatandaşlar mağdur oldu
Kaynana gelinini defalarca bıçakladı
Kaynana gelinini defalarca bıçakladı
Bir ilde daha giriş çıkışlara kısıtlama getirildi
Bir ilde daha giriş çıkışlara kısıtlama getirildi
Korona da neymiş... Salgına rağmen nargile partisine polis baskını
Korona da neymiş... Salgına rağmen nargile partisine polis baskını
Diyarbakır'da HDP il binası önünde gergin anlar
Diyarbakır'da HDP il binası önünde gergin anlar
Ambulansla uyuşturucu sevkıyatını jandarmanın dikkati bozdu
Ambulansla uyuşturucu sevkıyatını jandarmanın dikkati bozdu
İstanbul'dan Diyarbakır'a ambulansla uzanan uyuşturucu sevkiyatını jandarmanın dikkati bozdu
İstanbul'dan Diyarbakır'a ambulansla uzanan uyuşturucu sevkiyatını jandarmanın dikkati bozdu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), korona virüs sürecinde mevzuata aykırı fatura düzenlediği tespit edilen İGDAŞ ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Doğalgaz abonesi vatandaşlar ise faturaların yüksek yazıldığı gerekçesiyle tepki gösterdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), korona virüs sürecinde mevzuata aykırı fatura düzenlediği tespit edilen İGDAŞ ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Doğalgaz abonesi vatandaşlar ise faturaların yüksek yazıldığı gerekçesiyle tepki gösterdi
Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden oldu
Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden oldu
Mehmetçik, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor
Mehmetçik, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor

banner371

banner363

banner372

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim