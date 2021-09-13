banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
Altın fiyatları yükselişte!
Altın fiyatları yükselişte!

Amasya’da kavanozdan tarih çıktı: 312 tarihi eser ele geçirildi

Amasya’da jandarmanın yaptığı operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 312 adet obje ele geçirildi.

Asayiş 13.09.2021, 23:10
Amasya’da kavanozdan tarih çıktı: 312 tarihi eser ele geçirildi

Amasya’da jandarmanın yaptığı operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 312 adet obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonrası V.Ç. adlı şahsın elinde kültür ve tabiat varlığı bulundurduğu bilgisi alındı. Takibe alınan şüpheli V.Ç.’nin içinde bulunduğu araç ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Elinde bulunan poşete sarılı kavanozu dışarı attığı görülen şahsın kaçtığı araç durdurulduğunda yapılan üst aramasında gömlek cebinde 1 adet altın yüzük ve sikke bulundu. Arabadan attığı kavanoz içerisinde ise değişik dönemlere ait 9 adet madeni yüzük, 4 adet kolye ucu, 11 adet metal obje, 1 adet mühür ve farklı dönemlere ait 287 adet sikke ele geçirildi.

Şüpheli V.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Tuzlaspor 4 10
3. Manisa FK 4 9
4. Eyüpspor 4 9
5. Erzurumspor 4 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Elche 4 5
10. Osasuna 4 5
11. Rayo Vallecano 4 4
12. Villarreal 3 3
13. Levante 4 3
14. Real Betis 3 2
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0