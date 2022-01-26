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Amasya’da kara dayanamayan otogar çatısı çöktü
Amasya’nın Taşova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle biriken kar, Taşova Belediyesi Otogarı’nın çatısının çökmesine neden oldu. Otogarın bir kısmı zarar gördü.
Asayiş 26.01.2022, 14:27
Amasya’nın Taşova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle biriken kar, Taşova Belediyesi Otogarı’nın çatısının çökmesine neden oldu. Otogarın bir kısmı zarar gördü.