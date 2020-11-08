Amasya’da kaçak tütün operasyonu

Amasya’da polis, bir iş yerine düzenlediği operasyonda 22 bin paket sarma sigara ve 153 kilo kaçak tütün ele geçirdi.

Olay, Amasya’nın Suluova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları çalışmada, 4 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 22 bin paket sarma sigara ve 153 kilogram tütün, 40 bin bandrolsüz boş makaron ve 131 sahte bandrol ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefetten yasal işlem başlatıldı.