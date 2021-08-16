banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Başakşehir Şehir hastanesinde 4. Doz aşılama başladı
Başakşehir Şehir hastanesinde 4. Doz aşılama başladı
Fener’e acil golcü aranıyor!
Fener’e acil golcü aranıyor!
Ebrar Karakurt'un kadın sevgilisi ile paylaşımı olay oldu!
Ebrar Karakurt'un kadın sevgilisi ile paylaşımı olay oldu!
Taliban'ın, yerel halktan talebi: '15 yaşından büyük kızlarınızı...'
Taliban'ın, yerel halktan talebi: '15 yaşından büyük kızlarınızı...'

Amasya’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Amasya’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Asayiş 16.08.2021, 15:52
Amasya’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Amasya’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Taşova-Erbaa yolu Şahinler köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baki Alma (60) yönetimindeki 34 DD 5453 plakalı otomobil, Taşova’dan Erbaa istikametine giderken kontrolden çıkıp bariyerleri geçerek karşı yönden gelen Selim Çoban’ın (50) kullandığı HD DS 7179 plakalı otomobile çarptı. Polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine intikal ettiği feci kazada, Baki Alma ve yanındaki Metin Doğan (54) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer aracın sürücüsü Selim Çoban, aynı aileden Döndü (42), Nazlı, (17) ve Ceylan Çoban (17) ile Azize Altun (21) ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cenazeler yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
28°
açık