Amasya’da gölde kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu

Amasya’daki Yedikır Baraj Gölü’ne arkadaşıyla balık tutmak için açıldığı botun alabora olması üzerine suda kaybolan İdris Kılıç’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Anıl Yarışcı (35) ve arkadaşı İdris Kılıç (43), akşam saatlerinde botla balık tutmak için baraj gölüne açıldı. Diğer arkadaşları Ayhan Korkmaz ise kıyıda arkadaşlarını beklemeye başladı. Bir süre sonra Yarışçı ve Kılıç’ın içinde bulunduğu bot alabora oldu. Paniğe kapılarak telefonla jandarmayı arayan Korkmaz’ın ihbarı üzerine bölgeye Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi, UMKE, 112 acil sağlık ekipleri ve Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çalışmalar sonucu kurtarılan Anıl Yarışçı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaybolan İdris Kılıç için de botla göle açılan ekipler, fenerlerle aydınlattıkları suda herhangi bir ize rastlamadı. Ara verilen çalışmaları yoğun sisin görüş mesafesini azalttığı bölgede gün ağrınca yeniden başladı.

Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi ile Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi’nin (JAK) katıldığı arama faaliyetinde Kılıç’ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze sudan çıkartılarak ambulansla hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.