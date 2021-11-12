Amasya’da “Bir Haraketine Bakar Hayat” uygulamasında sürücülere ceza yağdı

Trafik güvenliğine dair "Bir Hareketine Bakar Hayat" ana temalı hazırlanan kampanya çerçevesince Amasya’nın Taşova ilçesinde emniyet kemer uygulaması yapıldı.

Drone destekli yapılan uygulamada emniyet kemeri takmayan, şerit ihlali yapan, cep telefonuyla konuşan sürücülere cezai işlem uygulandı. Kampanyanın en etkin şekilde geniş kitlelerle buluşturulabilmesi amacıyla; Taşova İlçe Trafik Büro Amirliği yol kontrol noktasında emniyet kemeri ve diğer uygulamalar yapıldı.

Uygulamaya İlçe Kaymakamı Ahmet Gökcecik, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Temiz, Trafik Denetleme İstasyon Amiri Komiser Yardımcısı ,Mustafa Erdemir, polis ekipleri katıldı. Uygulamada Kaymakam Ahmet Gökcecik, sürücülere trafik kurallarına, emniyet kemeri takılması ve yayalara öncelik tanıma konularında hatırlatmalarda bulundu.