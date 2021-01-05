Amasya’da aynı cami 3 ay arayla soyuldu, İl Müftüsü hırsızlara seslendi: “Gerçekten ihtiyaç sahibiyseniz bize başvurun”

Amasya’nın Suluova ilçesindeki Akkiraz Camisi’nde 3 ay arayla iki defa hırsızlık olayı yaşandı. Yardım kutusunu söküp kırarak içindeki paralarla kayıplara karışan hırsızlara seslenen İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, “Gerçekten ihtiyaç sahibiyseniz gelin bize, kurumumuza başvurun. Size yardımcı olalım” dedi.

3 ay önce camiye giren bir şahsın yerinden sökerek boşalttığı yardım kutusu görevliler tarafından yenilendi. Aynı camide yine hırsızlık olayı yaşandı. Yardım kutusu tekrar sökülerek içi boşaltıldı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kutudaki paraları alarak kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, “Son zamanlarda camilerimizde ve Kur’an kurslarımızda bu gibi hadiseler artmaktadır. Camiler Allah’ın evleridir. Allah’ın evlerinde hırsızlığın olması gerçekten bizleri üzüyor” diye konuştu.

Hırsızlığın günah olduğunu belirterek hırsızlara seslenen Ayvaz, “Gerçekten ihtiyaç sahibiyseniz gelin bize, kurumumuza başvurun. Size yardımcı olalım. Vatandaşlarımızın hayır amacıyla yapmış olduğu yardımlara el sürmeyin” şeklinde konuştu.