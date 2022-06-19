banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
El emekleri görücüye çıktı
El emekleri görücüye çıktı
Babalar gününde huzurevine anlamlı ziyaret
Babalar gününde huzurevine anlamlı ziyaret
Çiçekçilerde babalar günü sessizliği
Çiçekçilerde babalar günü sessizliği
SpaceX, Kaliforniya’dan Alman keşif uydusunu fırlattı
SpaceX, Kaliforniya’dan Alman keşif uydusunu fırlattı

Amasya’da av bayisinde korkutan patlama

Amasya’da bir av bayisinin bulunduğu binada yangın çıktı. İçeride bulunan havai fişeklerin patladığı görüldü.

Asayiş 19.06.2022, 15:32
Amasya’da av bayisinde korkutan patlama

Amasya’da bir av bayisinin bulunduğu binada yangın çıktı. İçeride bulunan havai fişeklerin patladığı görüldü.

Gümüşlü Mahallesi’nde bulunan binada çıkan yangına Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu