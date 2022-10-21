Amasya merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Amasya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yüklü miktardaki parayı kargoyla birbirlerine gönderdiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, terörle mücadele ve istihbarat şubeleri ekipleri, örgütü yapılanmasının örgütten kopmaları engellemek, örgütü canlı tutmak, mahrem birimlerin ve finansal birimlerin yeniden canlandırılması faaliyetlerini yönettiği tespit edilen şüphelilere yönelik Amasya, Ankara, İstanbul, Edirne ve Samsun’da belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda örgütün finansında kullanıldığı tespit edilen yüklü miktarda döviz ve TL cinsinden nakit para ve bir adet el telsizi ele geçirildi. Şüphelilerin bu paraları kargoyla birbirlerine gönderdiği belirlendi.

Devam eden soruşturma sürecinde sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3’ü mahkeme tarafından tutuklandı. 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Gözaltında bulunan 3 şüpheli hakkında işlemlerin devam ettiği bildirildi.