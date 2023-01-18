Amasra’ya gelen Rus Kruvaziyer liman usturmaçalarına çarptı

Rusya’dan 2 gün önce demir alan ve ilk durağı İstanbul’un ardından sabah saatlerinde Amasra’ya ulaşan Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi şiddetli fırtına nedeniyle Amasra Limanına yanaşırken usturmaçalara çarptı.

Saatteki hızı 40 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle güvenli şekilde limana yanaşamayan Panama bandıralı kruvaziyer tekrar açığa çıkarıldı.

Kruvaziyerin limanda çarptığı 8 usturmaça hasar alırken, kruvaziyerde de hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Dalgıç ekiplerinin de hasar tespit çalışmalarına katıldığı öğrenilirken Sahil Güvenlik ekipleri de güvenlik tedbirleri aldı.

Kruvaziyerde 385 yolcu ve 283 personel olmak üzere toplam 668 kişinin bulunduğu öğrenildi.