Amasra’da sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da arkeolojik sit alanı sınırları içinde kalan bölgede iş makinesi ile kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Amasra’da yapımı Roma dönemine dayanan Bedesten mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Genç Plinius Caddesi üzerindeki dere yatağına yakın bir noktada iş makinesi eşliğinde başlatılan kazı çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. İş makinesinin belediyeye ait olmadığını fark eden vatandaşlar, durumdan şüphelenerek emniyet ekiplerini aradı.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler iş makinesi operatörü ve beraberindeki 3 kişiyi arkeolojik sit alanı sınırları içinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı yapılan alan ise emniyet ekiplerince olay yeri şeridi çekilerek kapatıldı.

Kazı yapıldığı sırada evden sesler duyması üzerine gelip ne olduğunu anlamaya çalıştığını söyleyen bir vatandaş, "Burada bir takırtı vardı. Bir de baktım makine gördüm. Makineyi görünce geldim buraya burada çekim yapmışlar, biraz kazı yapmışlar. Tutuklanmışlar getirmişler. Niye kazmışlar onu bildiğim yok. Ne sebeple geldiğini de hiç bildiğim yok. Adamları hiç görmedim. Yabancı makine olduğunu anladım zaten. Belediye makinesi değildi, belediye makinelerini biliyorum. Kazı ne sebeple yapıldı, yol konusunda mı yapıldı onu bilmiyorum" dedi.

Gözaltına alınan R.K., S.Ç., R.D. ve İ.A. adlı şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.